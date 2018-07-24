На Кубани откроется крупнейшее в России предприятие по производству мальтодекстрина

В Гулькевичском районе Краснодарского края откроется цех по производству мальтодекстрина, который практически полностью покроет потребность российского рынка в нем

Мальтодекстрин получают при переработке кукурузы и используют при производстве молочных изделий, детского питания, восточных сладостей, растворимого кофе, а также кондитерского и хлебопекарного производства.

Цех по глубокой переработке зерна кукурузы на Кубани откроется в начале августа при ООО «Крахмальный завод Гулькевичский». Реконструкция предприятия проводится в рамках соглашения, подписанного на инвестфоруме в Сочи.

Сейчас производством мальтодекстрина в России занимается только завод в Орловской области, он вырабатывает около 5 тыс. тонн продукта в год. Потребность российского рынка составляет около 35 тыс. тонн. Цех на Кубани будет производить не менее 28 тыс. тонн мальтодекстрина в год и станет крупнейшим производителем вещества в стране, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«Сегодня мальтодекстрин в Россию завозится из Китая или стран Европы. В перспективе у нас есть возможность закрыть потребность по нему», — отметил вице-губернатор Андрей Коробка.