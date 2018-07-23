Медведев поручил республикам Северного Кавказа погасить задолженность за газ и электричество за счет активов

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений, которые позволят погасить республикам Северного Кавказа задолженности за газ и электричество

В правительстве сообщили, что решения были приняты после заседания комиссии, которую премьер провел 11 июля. Медведев отметил неэффективную работу власти регионов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.

Он рекомендовал высшим должностным лицам Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни возглавить территориальные межведомственные рабочие группы по топливно-энергетическому комплексу. Премьер-министр поручил властям этих республик погасить просроченную задолженность за поставленные ресурсы перед дочерними компаниями «Россетей» и «Газпрома» за счет передачи в собственность энергосетевых активов.

Согласно поручению Медведева, в этих республиках необходимо обеспечить 100-процентный уровень оплаты бюджетными организациями и предприятиями ЖКХ. Также нужно провести инвентаризацию электрических и газораспределительных сетей, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Газ Дмитрий Медведев ЖКХ
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