Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Дагестане

Дагестан

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В Дербентском районе Дагестана произошла автомобильная авария с участием КамАЗа, в которой два человека погибли, пострадали четверо, среди них младенец

ДТП с участием трех автомобилей случилось 21 июля на федеральной трассе «Кавказ» в километре от поселка Белиджи, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

Представитель пресс-службы минздрава Дагестана Залина Муртазалиева сообщила ТАСС, что на месте аварии погибли два человека, еще четверых, в том числе семимесячного ребенка, госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

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Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Дагестане
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