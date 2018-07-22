Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Дагестане

В Дербентском районе Дагестана произошла автомобильная авария с участием КамАЗа, в которой два человека погибли, пострадали четверо, среди них младенец

ДТП с участием трех автомобилей случилось 21 июля на федеральной трассе «Кавказ» в километре от поселка Белиджи, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

Представитель пресс-службы минздрава Дагестана Залина Муртазалиева сообщила ТАСС, что на месте аварии погибли два человека, еще четверых, в том числе семимесячного ребенка, госпитализировали с травмами средней степени тяжести.