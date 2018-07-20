Власти Кубани обсудили строительство новых водопроводов в районах края

В администрации Краснодарского края прошло совещание по вопросам модернизации системы водоснабжения в регионе в рамках краевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко сообщил, что на сегодняшний день проблемы с водой существуют в Темрюкском и Ейском районах, Геленджике, Новороссийске в связи с существенной изношенностью магистральных сетей. В ближайшее время планируется разработать программу по модернизации системы водоснабжения, подразумевающую строительство и реконструкцию магистральных систем водоснабжения.

В частности, на совещании обсудили проектирование и строительство второй нитки Ейского группового водопровода от ПК 113 протяженностью 10 км. Предполагаемая стоимость объекта — 400 млн рублей. Уже подготовлено техзадание на проектирование. Министерству финансов края поручили предусмотреть средства на строительство в 2019-2020 годах.

Также обсуждались этапы создания двух водоводов Троицкого группового водопровода, поставляющего питьевую воду в Новороссийск, Геленджик, Крымский район, поселки побережья Черного моря. Общая стоимость строительства водовода от водопроводной насосной станции 3-го подъема до ПК 120 составляет 773,1 млн рублей. Уже завершено строительство 10 км этого водовода, строится еще 2 км, проводится конкурс на работы по устройству электрохимической защиты и автоматизации объекта.

Стоимость другого водовода — от водопроводной насосной станции 2-го подъема до водопроводной станции 3-го подъема — составляет 1 млрд 252 млн рублей. Сейчас результаты выполнения проектных и изыскательских работ по строительству объекта находятся на рассмотрении в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». После получения положительного заключения начнется строительство.

Кроме того, на водозаборе Троицкого группового водопровода будут построены 13 скважин. На 2018 год бюджетом предусмотрено 36,9 млн рублей на завершение проектирования первого этапа и выполнение строительно-монтажных работ по пяти скважинам.

Также на совещании говорили о создании второй нитки водоводов и резервуаров чистой воды Таманского группового водопровода. Предполагаемая стоимость объекта — 405,8 млн рублей. В этом году для завершения ее проектирования предусмотрено 5,7 млн рублей. Подготавливается проектная и сметная документация для передачи на экспертизу.

По итогам совещания Алексеенко поручил всем сторонам проработать проблемные вопросы, а министерству ТЭК и ЖКХ подготовить предложения по мероприятиям государственной программы для передачи их в минфин края, сообщили в пресс-службе краевой администрации.