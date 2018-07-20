В Краснодаре планируется увеличить надежность электроснабжения Знаменского и Новознаменского

Администрация Краснодарского края и АО «НЭСК-электросети» определили пути решения перебоев с электричеством в поселках Знаменский и Новознаменский

Компания разработала и включила в инвестиционную программу мероприятия по нормализации электроснабжения в этих поселках.

Для перевода части существующей нагрузки Знаменского и Новознаменского «НЭСК-электросети» подало заявку в ПАО «ФСК ЕЭС» на техприсоединение дополнительной мощности в размере 9,5 МВт к подстанции 220 кВ «Восточная Промзона». Договор техприсоединения и технические условия получены. Выездная комиссия предварительно определила место установки распределительного устройства 10 кВ и трассу прохождения кабельной линии от подстанции в районе ул. Богатырской до подстанции «Восточная Промзона».

Кроме того, сейчас проводится ремонт фидераа Л-8 подстанции 110 кВ «Лорис», от которого осуществляется электроснабжение потребителей указанных поселков. Одновременно ведутся переговоры с ПАО «Кубаньэнерго» о выделении дополнительных мощностей с подстанции «Лорис» после ее реконструкции.

В этом году дополнительно запланированы мероприятия по реконструкции двух трансформаторных подстанций и строительство БКТП (блочной комплектной трансформаторной подстанци) в районе улиц Уральская — Конечная и кабельной линии 10 кВ от БКТП до существующих сетей Новознаменского. Также проработан план мероприятий по дополнительному отбору мощности от подстанции 220 кВ «Восточная Промзона» и строительству электросетей, сообщили в пресс-службе «НЭСК-электросети».