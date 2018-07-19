Почти 30% посевов уничтожены стихией в Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия

Распечатать

Ливни с градом и засуха привели к гибели более 17 тыс. га посевов в Карачаево-Черкесии

Всего, по данным минсельхоза республики, от природных катаклизмов пострадали пять районов.

По предварительным данным, больше всего посевов — 14,7 тыс. га — погибли от длительной засухи в Адыге-Хабльском, Ногайском и Хабезском районах. Это составляет 27,2% от общей площади посевов.

Еще более 2,6 тыс. посевов в Адыге-Хабльском, Карачаевском и Малокарачаевском районах пострадали из-за сильных дождей с градом и ветра, прошедших 1 июля.

Сумма ущерба пока не определена, передает ТАСС.

Сельское хозяйство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Почти 30% посевов уничтожены стихией в Карачаево-Черкесии
Строительство развязки возле Тлюстенхабля под Краснодаром начнется в сентябре
В Краснодарском крае и Адыгее заработал мобильный оператор «Тинькофф Мобайл»
В Краснодаре представили проект новой аллеи в Юбилейном микрорайоне. Первая очередь обойдется в 162 млн рублей
Моряки стоящего в Азове судна объявили голодовку из-за долгов по зарплате
Главный тренер ФК «Урожай» Газзаев покинул клуб — «СЭ»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале