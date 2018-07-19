Почти 30% посевов уничтожены стихией в Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесия Елена Лободина
Ливни с градом и засуха привели к гибели более 17 тыс. га посевов в Карачаево-Черкесии
Всего, по данным минсельхоза республики, от природных катаклизмов пострадали пять районов.
По предварительным данным, больше всего посевов — 14,7 тыс. га — погибли от длительной засухи в Адыге-Хабльском, Ногайском и Хабезском районах. Это составляет 27,2% от общей площади посевов.
Еще более 2,6 тыс. посевов в Адыге-Хабльском, Карачаевском и Малокарачаевском районах пострадали из-за сильных дождей с градом и ветра, прошедших 1 июля.
Сумма ущерба пока не определена, передает ТАСС.
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