В Краснодаре отремонтируют пять электроподстанций

На встрече с жителями Западного округа Краснодара 18 июля власти города пообещали отремонтировать подстанции для повышения надежности электроснабжения

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый рассказал жителям Западного округа, что сейчас устанавливаются трансформаторы увеличенной мощности на подстанциях 35 кВ «Калинино» и 110 кВ «Юго-Западная», «Тургеневская», «Лорис», «Северная». Суммарная мощность этих подстанций увеличится с 325 до 497 мегавольт-ампер, за счет чего существенно повысится надежность и качество электроснабжения потребителей Западного округа, сократится количество аварийных отключений.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил руководителям департаментов и управлений организовать освещение в районе парка 30-летия Победы, восстановить поврежденное покрытие на территории автовокзала «Южный» в районе улицы Индустриальной и дорогу от улицы Харьковской к детской школе искусств.

Жителям Западного округа напомнили, что продолжается строительство нового корпуса на 400 мест к гимназии № 23. Планируется принять первых учеников 1 сентября 2019 года.

Встречу с жителями Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко в зале администрации Западного внутригородского округа по улице Калинина, 339. На встречу пришли 250 человек, в том числе депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края и городской Думы Краснодара. С жителями обсудили ремонт дорог, развитие инфраструктуры, ко Дню города пообещали отремонтировать ротонду в парке «Городской сад», сообщает пресс-служба администрации города Краснодара.