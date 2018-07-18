В Северной Осетии задержали мужчину, который в прошлом году изнасиловал 13-летнюю девочку
Северная Осетия Оксана Васильченко
Во Владикавказе возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
По версии следствия, в ноябре 2017 года 13-летняя девочка находилась в гостях у своей родственницы. Женщина ненадолго ушла из квартиры, в это время ее муж изнасиловал ребенка.
Сейчас мужчину задержали. Он находится под стражей. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение в изнасиловании. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания.
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