В Крыму машина упала в обрыв и загорелась. Погиб водитель

Крым

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В Бахчисарайском районе Крыма в ДТП погиб водитель легковушки

Авария произошла в районе села Танкового. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с управлением. Вследствие этого машина упала в обрыв и загорелась.

В результате погиб водитель. Его личность устанавливают, пишет «Российская газета».

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