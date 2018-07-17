В Крыму машина упала в обрыв и загорелась. Погиб водитель

В Бахчисарайском районе Крыма в ДТП погиб водитель легковушки

Авария произошла в районе села Танкового. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с управлением. Вследствие этого машина упала в обрыв и загорелась.

В результате погиб водитель. Его личность устанавливают, пишет «Российская газета».