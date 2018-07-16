На Кубани муниципалитеты-лидеры по привлечению инвестиций получат 75 млрд рублей

Власти Краснодарского края распределят 75 млрд рублей среди муниципалитетов, которые привлекли больше всего инвестиций в 2017 году

Соответствующий рейтинг составило краевое министерство финансов. Лидером в нем стал Белоглинский район, расположившийся на границе Кубани, Дона и Ставрополья, за ним –Краснодар, Абинский, Темрюкский районы, замыкает топ-5 Геленджик.

Муниципалитеты оценивались по трем показателям: рост отдельных налогов, развитие конкуренции и обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата. К концу года они получат поощрения в виде дополнительного финансирования из краевой казны.

«В законе о краевом бюджете на 2018 год на эти цели уже предусмотрено в общей сложности 75 млн рублей. Муниципалитеты смогут определить на какие расходы направить средства самостоятельно», — отметил вице-губернатор Игорь Галась.

Он назвал это справедливым поощрением тем местным администрациям, где ведется постоянная работа над качеством менеджмента, передает пресс-служба краевой администрации.