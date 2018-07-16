На Кубани назначили нового руководителя управления Росреестра

Александр Долгов утвержден в должности руководителя управления Росреестра по Краснодарскому краю

16 июля Долгова, который с начала месяца исполнял обязанности главы управления, представили коллективу в качестве руководителя.

Ранее Долгов в течение семи лет (с 2012 года) возглавлял филиал Федеральной кадастровой палаты краевого Росреестра.

Как сообщали Юга.ру, прежний глава регионального ведомства — Виктор Колодяжный 2 июля покинул пост по собственному желанию. Он руководил управлением с ноября 2009 года.

Кто такой Александр Долгов

Александр Долгов родился в 1980 году в Краснодаре. Окончил КубГУ по специальности «юриспруденция» и КубГТУ по специальности «финансы и кредит». Работал заместителем начальника краснодарского филиала «Нефтепромбанка», начальником отдела администрации Краснодарского края, и. о. начальника отдела регионального управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, замдиректора краевой земельной кадастровой палаты.