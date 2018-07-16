В Анапе до конца года заложат 800 га виноградников

В Анапе начали подготавливать земли к высадке винограда

На курорте последние несколько лет ведут работы по возрождению и развитию виноградарской отрасли. В 2014 — 2015 годах в Анапе заложили 107 га виноградников, в 2016 году — 424 га, в 2017 году — 531 га.

В этом году весной виноград высадили на площади 212 га. Сейчас подготавливают почву для осенней закладки. Планируется, что до конца года виноград посадят на территории 650 га. Сейчас аграрии проводят работы по защите существующих насаждений от болезней и вредителей.

Отмечается, что среди лидеров виноградарской отрасли — девятое отделение агрофирмы «Южная». Предприятие работает на курорте с 2015 года. Общая площадь угодий составляет более 2,2 тыс. га. Из них виноградники занимают 1,1 тыс. га, в том числе плодоносящие — около 400 га. Осенью агрофирма собирается заложить виноградники на территории 450 га. В ближайшие годы площадь виноградников планируют увеличить до 1,9 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации Анапы.