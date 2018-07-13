В Адыгее пожарный спас тонущего в городском бассейне

В Адыгее сотрудник пожарной части Евгений Перкин в свободное от несения службы время спас тонущего

Инцидент произошел 9 июля в городском открытом бассейне.

Пожарный услышал крики о помощи и увидел, как несколько человек пытались вытащить на берег тонущего мужчину, но все попытки оказались неудачными.

«Мужчина не подавал признаков жизни. Визуально казалось, что парень погиб. Благодаря своевременным и грамотным действиям пожарного-спасателя пострадавший пришел в сознание», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее.

Спасатель оказал 33-летнему мужчине первую доврачебную медицинскую помощь. Затем пострадавшего передали работникам скорой помощи. Сейчас он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

С начала года в Адыгее зарегистрировали 10 случаев гибели на воде, за аналогичный период 2017 года было 12 трагических случаев. Погибших на воде детей нет, сообщили порталу Юга.ру в МЧС Адыгеи.



