В Краснодарском крае запустили новую подстанцию

В Усть-Лабинске 12 июля начала работать новая подстанция «Ново-Лабинская»

Новый энергетический объект «Ново-Лабинская» 220кВ приведет дополнительную мощность в регион, поможет подключить новых потребителей и обеспечит энергией железнодорожные объекты, предприятия, больницы и жилые дома. Подстанция строилась Федеральной сетевой компанией(ПАО «ФСК ЕЭС») по соглашению с администрацией Краснодарского края, заключенному в 2016 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Теперь отключения света не страшны жителям трех районов — Усть-Лабинского, Кореновского и Динского. А еще появилась перспектива открытия новых предприятий и перерабатывающего кластера», — написал в своем твиттере губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Инвестиции в строительство подстанции 220 кВ «Ново-Лабинская» составили более 1,7 млрд рублей. В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

«Благодарю руководство Федеральной Сетевой компании за сотрудничество. Но и на этом мы не останавливаемся: до 2020 года инвесторы планируют вложить еще 7 млрд рублей в развитие энергетики на Кубани», — добавил глава региона.

С 2013 по 2017 годы объем инвестиций «ФСК ЕЭС» в развитие сетевой инфраструктуры Краснодарского края составил около 34 млрд рублей. В 2018 году планируется завершить строительство подстанции «Восточная промзона» на территории Краснодара, сообщается на официальном сайте «ФСК ЕЭС».