В Ставропольском крае отменили режим ЧС по нашествию саранчи

Ставропольский край

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В Ставропольском крае сняли режим ЧС, введенный почти два месяца назад из-за угрозы нашествия саранчи

Режим ЧС отменили в связи с тем, что в Арзгирском, Левокумском муниципальных районах и Нефтекумском городском округе устранили массовые очаги вредителей, пишет «Это Кавказ».

В начале июня власти Ставрополья выделили дополнительные средства на борьбу с саранчой — всего около 40 млн рублей.


Сельское хозяйство
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