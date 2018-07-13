В Ставропольском крае отменили режим ЧС по нашествию саранчи

В Ставропольском крае сняли режим ЧС, введенный почти два месяца назад из-за угрозы нашествия саранчи

Режим ЧС отменили в связи с тем, что в Арзгирском, Левокумском муниципальных районах и Нефтекумском городском округе устранили массовые очаги вредителей, пишет «Это Кавказ».