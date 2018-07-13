В Ставропольском крае отменили режим ЧС по нашествию саранчи
Ставропольский край Маша Волобуева
В Ставропольском крае сняли режим ЧС, введенный почти два месяца назад из-за угрозы нашествия саранчи
Режим ЧС отменили в связи с тем, что в Арзгирском, Левокумском муниципальных районах и Нефтекумском городском округе устранили массовые очаги вредителей, пишет «Это Кавказ».
В начале июня власти Ставрополья выделили дополнительные средства на борьбу с саранчой — всего около 40 млн рублей.
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