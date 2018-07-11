Расходы бюджета Краснодарского края увеличили на 736 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 11 июля приняли поправки в закон о региональном бюджете на 2018 — 2020 годы

Законопроект представил министр финансов края Сергей Максименко. Он сообщил, что доходную часть бюджета увеличили на 223 млн рублей, в том числе за счет поступлений транспортного налога. Деньги предложили направить в муниципалитеты на строительство и капремонт дорог.

Около 73 млн рублей — это поступления из федерального центра. Средства собираются направить на жилье для отдельных категорий граждан, а также на развитие здравоохранения. Расходную часть краевой казны увеличили на 513,4 млн рублей. Деньги выделят, в том числе, на отдых детей и пожилых людей.

Депутаты единогласно проголосовали за приятие закона о бюджете, сообщает пресс-служба ЗСК.

«Мы в очередной раз вносим изменения о дополнительном выделении денег на социальные программы. Наращивать их можем на надежной финансовой основе: резервы и возможности для этого есть. Исполнительные органы края провели большую работу по совершенствованию бюджетной политики. Но в то же время нельзя останавливаться на достигнутом»», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что за последние полгода уже в третий раз внесли изменения в бюджет, увеличивая его расходы.

«На реконструкцию и строительство детских садов и школ в краевом бюджете на этот год предусмотрено 5,5 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей — федеральные деньги. Далеко не каждый субъект страны может выделить такую сумму», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что дополнительно 1 млрд рублей направили на поддержку образования, более 1 млрд рублей — на покупку современного медицинского оборудования для муниципалитетов, более 4 млрд рублей — на увеличение зарплаты педагогам, медикам, соцработникам.