В Крыму скончался внук Брежнева
Крым Маша Волобуева
В Крыму на 58-м году жизни умер внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев
«Страшная новость из Крыма — ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито… для меня было честью», — сообщил в Facebook его знакомый Сергей Менделеев.
Причиной смерти стал инфаркт, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя регионального отделения партии «Родина» Константина Кнырика. Дата и место похорон пока неизвестны.
Андрей Юрьевич Брежнев — советский экономист и российский политик, внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Начал заниматься политикой в 1998 году.
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