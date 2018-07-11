В Крыму скончался внук Брежнева

Крым

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В Крыму на 58-м году жизни умер внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев

«Страшная новость из Крыма — ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито… для меня было честью», — сообщил в Facebook его знакомый Сергей Менделеев.

Причиной смерти стал инфаркт, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя регионального отделения партии «Родина» Константина Кнырика. Дата и место похорон пока неизвестны.

Андрей Юрьевич Брежнев — советский экономист и российский политик, внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Начал заниматься политикой в 1998 году.

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