ФАС поможет Адыгее в развитии конкуренции на товарных рынках региона

Представители Федеральной антимонопольной службы РФ во главе с замруководителя ведомства Виталием Королевым посетят Адыгею 12 июля

В ходе визита планируется подписание соглашения между ФАС и кабмином региона по осуществлению мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в Республике Адыгея.

«Данный документ позволит синхронизировать работу федеральных органов власти и уполномоченных органов республики в целях повышения качества товаров и услуг, стабилизации цен на товарных рынках», — отметили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

Также состоится тематическое заседание Координационного совета по экономической политике республики по обсуждению выполнения поручений и майского указала президента страны, перечня ключевых показателей развития конкуренции в республике.

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в республике находится на контроле главы РА Мурата Кумпилова. Эта деятельность успешно реализуется, в том числе за счет внедрения стандарта развития конкуренции. В соответствующем рейтинге мы поднялись с 69 на 57 место. В связи с нововведениями в федеральном законодательстве перед республикой поставлены масштабные задачи, которые требуют максимально оперативного и эффективного решения», — добавили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

В соответствии с Национальным планом перед регионами стоит задача во всех отраслях экономики обеспечить присутствия не менее 3 хозсубъектов, 2 раза снизить количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти, увеличение доли госзакупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.