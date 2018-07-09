Адыгея присоединилась к акции по снижению числа абортов

С 9 по 15 июля Фонд социально-культурных инициатив проводит всероссийскую акцию «Подари мне жизнь!» по предотвращению абортов

Как сообщили порталу Юга.ру в минздраве Адыгеи, в рамках акции запланировано проведение ряда профилактических мероприятий: дни открытых дверей в медучреждениях, работа горячей линии, распространение печатных информационных материалов. Также подготовлены видеолекции на темы: «Регулирование рождаемости. Непланируемая беременность и аборт», «Сексуальное поведение и репродуктивное здоровье», «Аборт как фактор ухудшения здоровья будущих детей», «Современные методы контрацепции», «Контрацепция после родов. Проблемы грудного вскармливания». Специалисты «Центра планирования семьи» проведут консультации для женщин.

Кроме того, продолжит работу Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Его специалисты проводят предабортное консультирование, сопровождают беременность женщин, планирующих отказаться от своих новорожденных детей, уточнили в минздраве Адыгеи.

В 2017 году предабортное консультирование прошли 1 тыс. 125 женщин, 153 из них отказались делать аборт. Всего в прошлом году было сделано 736 абортов, в 2016 году было проведено 805 таких операций.

За пять месяцев 2018 года предабортное консультирование прошли 360 женщин, 50 из них отказались от аборта. Прервали беременность 298 женщин, за этот же период прошлого года аборт сделали 326 женщин.

Минздрав Адыгеи зафиксировал положительные результаты более активной работы по направлению пациенток на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) при необходимых медицинских показаниях. В 2016 году процедуру ЭКО прошли 67 жительниц региона, у 19 из которых в том же году появились дети, в 2017-м на ЭКО направили 87 пациенток, родилось 30 детей, из них несколько двоен. В 2018 году в Адыгее на ЭКО рассчитывают направить 100 пациенток, сегодня на процедуру уже направлены 72 женщины. За аналогичный период прошлого года решили пройти ЭКО 38 женщин.

Фонд социально-культурных инициатив создан в 2008 году, его работа направлена на духовно-нравственное возрождение, сохранение и развитие национальных традиций российского общества, укрепление гуманитарного сотрудничества. Президентом фонда является Светлана Медведева, супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.