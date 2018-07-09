В правительстве предложили вернуть Козаку статус куратора крымской госпрограммы

В Правительстве РФ обсуждают вопрос о возвращении вице-премьеру Дмитрию Козаку статуса куратора федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя

В мае, после новых назначений в правительстве, крымскую госпрограмму начал курировать вице-премьер Виталий Мутко. РБК со ссылкой на источники сообщает, что кураторство могут передать обратно Козаку. Однако Мутко в рамках полномочий по региональной политике тоже будет частично курировать программу.

По данным источника, Мутко пока не может разхобраться с историей реализации программы. В госпрограмму входит реализация таких проектов, как Крымский мост, международный детский центр «Артек», Симферопольская ТЭЦ. Уточняется, что они готовы, но остаются вопросы к качеству документов и освоению денег на региональном уровне.

Планируется, что вопрос о передаче полномочий по кураторству решат в ближайшее время.

Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» была утверждена в 2014 году. Изначально ее курировал Козак. Стоимость программы составляет более 800 млрд рублей.