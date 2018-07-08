Путин пригласил сборную России обсудить итоги ЧМ

Президент Владимир Путин смотрел трансляцию матча ЧМ Россия — Хорватия и после пригласил игроков и их тренера на обсуждение итогов турнира

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в день матча Россия — Хорватия Путин дважды разговаривал с тренером сборной Станиславом Черчесовым.

«Путин позвонил Черчесову в субботу до матча и пожелал успехов в игре. По завершении игры Путин вновь позвонил ему и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Он сообщил, что глава государства пригласил Черчесова и членов сборной на мероприятие по подведению итогов мундиаля и вопросам определения наследия ЧМ в России.