Путин пригласил сборную России обсудить итоги ЧМ

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Президент Владимир Путин смотрел трансляцию матча ЧМ Россия — Хорватия и после пригласил игроков и их тренера на обсуждение итогов турнира

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в день матча Россия — Хорватия Путин дважды разговаривал с тренером сборной Станиславом Черчесовым.

«Путин позвонил Черчесову в субботу до матча и пожелал успехов в игре. По завершении игры Путин вновь позвонил ему и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Он сообщил, что глава государства пригласил Черчесова и членов сборной на мероприятие по подведению итогов мундиаля и вопросам определения наследия ЧМ в России.

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Как сообщали Юга.ру, сборная России по пенальти уступила сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018, прошедшего в Сочи.

Сборная России, образованная в 1992 году, впервые в истории чемпионатов мира по футболу смогла выйти в плей-офф турнира, а затем россияне обновили свое достижение, дойдя четвертьфинала.

Владимир Путин Футбол ЧМ-2018

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