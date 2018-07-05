В Краснодаре бесконтактным способом можно будет расплачиваться на рынках, в детских садах и школах

В Краснодаре стартует проект по внедрению бесконтактного метода оплаты в сферы муниципального и коммерческого общественного транспорта, муниципальных рынков, учреждений социальной сферы

Об этом рассказал Евгений Первышов 5 июля на пресс-конференции, посвященной реализации проекта «Безналичный город». Глава города и управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-платежных услуг. Одной из главных задач администрации и «Сбербанка» в рамках проекта является популяризация безналичной оплаты.

Планируется в течение следующих двух лет добиться того, чтобы горожане оплачивали с помощью банковских карт, интернет-банкинга, мобильного банка не только проезд в общественном транспорте, но и услуги во многих других сферах жизни, отметил глава города.

По словам мэра, переход на безналичную систему оплаты повысит эффективность работы учреждений, которых коснутся изменения, обеспечит более комфортные условия для горожан. Привлечение структур, в которых используется безналичный расчет — одно из направлений реализуемого проекта.

Как отметил Андрей Орешко, в дальнейшем планируется оснастить все социально значимые объекты оборудованием, которое нужно для безналичной оплаты. Также администрация Краснодара и ПАО «Сбербанк» планируют проводить совместные кампании по повышению финансовой грамотности населения.

По данным городского департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей, на территории Краснодара только в сфере торговли и услуг действуют около 20 тыс. электронных терминалов для безналичной оплаты. За прошлый год их количество увеличилось на 30%.