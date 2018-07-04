Сбербанк хочет взыскать с ростовской компании «Палмали» 13 млрд рублей

Сбербанк хочет взыскать с ростовского судоходного предприятия ООО «Палмали» 13 млрд рублей

Согласно информации в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, Сбербанк с 2013 по 2014 год выделил «Палмали» три кредита. Но по состоянию на 2018 год «Палмали» осталась должна банку $184,2 млн.

В залоге у Сбербанка находятся 46 судов «Палмали» и пять объектов недвижимости.

Как сказано на сайте «Палмали», компании является одним из крупнейших перевозчиков в Каспийском море. Предприятие занимается транспортировкой грузов, в том числе нефтепродуктов.

Процедура банкротства «Палмали» стартовала весной.