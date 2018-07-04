КЛЮЧАВТО стал дилером бренда Nissan в Москве

Крупнейший автохолдинг юга России КЛЮЧАВТО и российское представительство Nissan подписали соглашение о запуске автоцентра бренда в Москве

Новый автоцентр Nissan КЛЮЧАВТО Люберцы отвечает современным корпоративным стандартам, а шоу-рум выполнен в соответствии с новой концепцией бренда. Пространство для работы с клиентами представляет собой инновационную зону с применением современных технологий обслуживания.

Автоцентр осуществляет продажу новых автомобилей и автомобилей с пробегом, страхование и кредитование, сервисное обслуживание, услуги trade-in, продажу запчастей и аксессуаров. Общая площадь центра — 3195 кв. метров, сервис занимает 2000 кв. метров, шоу-рум с выставочной зоной — 800 кв. метров, количество постов для ремонтных работ насчитывает 16 единиц.

Располагается предприятие по адресу Новорязанское шоссе, д. 1 — на одной территории с открытым ранее дилерским предприятием бренда Hyundai.

Nissan КЛЮЧАВТО Люберцы стал четвертым дилерским предприятием в московском дивизионе автохолдинга. А для портфеля КЛЮЧАВТО центр японского бренда стал седьмым по счету — компания официально представляет бренд Nissan с 2014 года. Ранее дилерская сеть марки была сформирована в пяти городах: Краснодаре, Минеральных Водах, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Новороссийске.

«В состав "Дивизиона Москва" включен еще один дилерский центр. Для КЛЮЧАВТО бренд Nissan стал надежным партнером, с которым холдинг планомерно развивает дилерскую сеть в городах своего присутствия. На протяжении четырех лет совместные проекты были запущены по всему югу страны, теперь холдинг представляет японский бренд в столице. Для нас большая честь стать партнером марки Nissan в рамках запуска нового дилерского центра», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.