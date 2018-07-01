В ростовском аквапарке произошла драка с участием 30 человек

В ростовском аквапарке «Седьмое небо» 30 июня произошла массовая драка между посетителями

Как рассказал Юга.ру очевидец событий, несколько человек в состоянии алкогольного опьянения что-то не поделили друг с другом. Вследствие этого возник спор, который перерос в драку.

«В ней участвовали около десяти человек. Мужчины начали кидать друг в друга шезлонги и другие вещи. Разбили нос девушке. Охраны аквапарка было не видно. На некоторое время драка прекратилась, а потом возобновилась с новой силой. В ней принимали участие уже около 30 человек», — отметил источник.

На место вызвали полицию. В ГУ МВД по области информацию комментировать отказались.

В 2017 году в «Седьмом небе» также произошла массовая драка. Тогда посетитель ранил ножом охранника и пытался выстрелить из травматического оружия.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в аквапарке «Седьмое небо» утонул посетитель.