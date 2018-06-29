В Кабардино-Балкарии назначили и. о. главы Баксанского района
Исполняющим обязанности главы администрации Баксанского района Кабардино-Балкарии назначили 49‑летнего Артура Балкизова
Нового и. о. главы муниципалитета представили 29 июня на сессии совета местного самоуправления.
Ранее эту должность занимал Рустам Канаметов, который перешел на другую работу, сообщает пресс-служба главы Кабардино-Балкарской Республики.
Кто такой Артур Балкизов
Артур Балкизов родился в селении Кызбурун-3 Баксанского района. Он закончил Балкарский государственный университет по экономической специальности. С 1992 года работал на посту старшего государственного налогового инспектора по Баксанскому району. С 1998 года Балкизов был заместителем начальника Госналогинспекции. С 2013 года являлся начальником отдела камерального контроля УФНС России по Кабардино-Балкарии. Женат, имеет двух детей.
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