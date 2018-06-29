В Кабардино-Балкарии назначили и. о. главы Баксанского района

Кабардино-Балкария

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Исполняющим обязанности главы администрации Баксанского района Кабардино-Балкарии назначили 49‑летнего Артура Балкизова

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Нового и. о. главы муниципалитета представили 29 июня на сессии совета местного самоуправления.

Ранее эту должность занимал Рустам Канаметов, который перешел на другую работу, сообщает пресс-служба главы Кабардино-Балкарской Республики.

Кто такой Артур Балкизов

Артур Балкизов родился в селении Кызбурун-3 Баксанского района. Он закончил Балкарский государственный университет по экономической специальности. С 1992 года работал на посту старшего государственного налогового инспектора по Баксанскому району. С 1998 года Балкизов был заместителем начальника Госналогинспекции. С 2013 года являлся начальником отдела камерального контроля УФНС России по Кабардино-Балкарии. Женат, имеет двух детей.

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