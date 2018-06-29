В Кабардино-Балкарии назначили и. о. главы Баксанского района

Исполняющим обязанности главы администрации Баксанского района Кабардино-Балкарии назначили 49‑летнего Артура Балкизова

Кто такой Артур Балкизов

Артур Балкизов родился в селении Кызбурун-3 Баксанского района. Он закончил Балкарский государственный университет по экономической специальности. С 1992 года работал на посту старшего государственного налогового инспектора по Баксанскому району. С 1998 года Балкизов был заместителем начальника Госналогинспекции. С 2013 года являлся начальником отдела камерального контроля УФНС России по Кабардино-Балкарии. Женат, имеет двух детей.