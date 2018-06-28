В Адыгее с 1 июля на 18 копеек подорожает газ

Адыгея

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Управление государственного регулирования цен и тарифов Адыгеи утвердило новый тариф — розничную цену на природный газ, реализуемый населению на территории республики

Согласно приказу, с 1 июля тысяча кубометров природного газа будет стоить 6008,61 рублей, один кубометр подорожает на 18 копеек.

«Эта цена будет действовать для региональных абонентов ровно год до 30 июня 2019 года. Вне зависимости от направления использования газа, цена за газ едина», — пояснили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп».

Отмечается, что в 2017 году цена за газ увеличилась на 20 копеек и составила 5,82 рублей за кубометр. В этом году газ подорожал на 3% от прежней стоимости.

«Газпром межрегионгаз Майкоп» рекомендует абонентам, осуществляющим расчет по счетчикам газа, заявить показания и погасить задолженность за потребленный ресурс. Начисление платежей по новой цене будут производить с 1 июля, добавили в пресс-службе компании.

Тарифы на газ устанавливают региональные органы власти. При этом методику формирования тарифов утверждают федеральные власти. Она имеет единый характер для всей страны.

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