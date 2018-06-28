В Адыгее с 1 июля на 18 копеек подорожает газ

Управление государственного регулирования цен и тарифов Адыгеи утвердило новый тариф — розничную цену на природный газ, реализуемый населению на территории республики

Согласно приказу, с 1 июля тысяча кубометров природного газа будет стоить 6008,61 рублей, один кубометр подорожает на 18 копеек.

«Эта цена будет действовать для региональных абонентов ровно год — до 30 июня 2019 года. Вне зависимости от направления использования газа, цена за газ едина», — пояснили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп».

Отмечается, что в 2017 году цена за газ увеличилась на 20 копеек и составила 5,82 рублей за кубометр. В этом году газ подорожал на 3% от прежней стоимости.

«Газпром межрегионгаз Майкоп» рекомендует абонентам, осуществляющим расчет по счетчикам газа, заявить показания и погасить задолженность за потребленный ресурс. Начисление платежей по новой цене будут производить с 1 июля, добавили в пресс-службе компании.

Тарифы на газ устанавливают региональные органы власти. При этом методику формирования тарифов утверждают федеральные власти. Она имеет единый характер для всей страны.