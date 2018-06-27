Школьник из Адыгеи получил награду «Горячее сердце» за спасение человека из пожара

Ученик школы № 5 аула Блечепсин Кошехабльского района Адыгеи стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» за спасение своего земляка при пожаре

Возгорание произошло 13 апреля 2017 года. 15-летний Амир Кулов возвращался домой после спортивной тренировки и увидел один из соседних домов в дыму. Подросток отправился на помощь. Он разбудил спящего хозяина дома, вывел его из огня и локализовал возгорание, предотвратив распространение пожара на соседние дома.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил школьника за проявленную храбрость и вручил ему нагрудный знак «Горячее сердце», учрежденный Фондом социально-культурных инициатив, а также ценный подарок и сертификат на поездку в ВДЦ «Орленок».

Ранее Амир Кулов был удостоен медали МЧС «За содействие в борьбе с пожаром», а также почетной грамоты Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

«От всей души поздравляю нашего юного героя с заслуженной наградой. Мы гордимся тобой, ты проявил мужество, рискуя своей жизнью, спас жизнь другого человека. Это достойный поступок настоящего мужчины. Пусть твоя храбрость и решительность, готовность в любой момент откликнуться на призыв о помощи станут хорошим примером для сверстников», — сказал Мурат Кумпилов.

В 2017 году лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» стал учащийся джерокайской школы № 3 Заур Мирзов, спасший тонувшую в реке одноклассницу.

Всероссийский проект «Горячее сердце» направлен на гражданское, нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. За пять лет существования Всероссийской общественно-государственной инициативы в оргкомитет поступило более 5,5 тыс. представлений на награждение, удостоены наград 690 ребят и общественных организаций.