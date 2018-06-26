В Динском районе два человека погибли в ДТП с участием бензовоза на встречке

Краснодарский край

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Вечером 26 июня в Динском районе Краснодарского края произошло ДТП с двумя погибшими

Авария произошла в районе хутора Карла Маркса. По словам очевидцев, там столкнулись бензовоз и легковой автомобиль Hyundai, совершавший обгон по встречной полосе.

В результате два человека, находящиеся в иномарке, погибли, передает газета «РВС»

В ГУ МВД по Краснодарскому краю информацию о происшествии не прокомментировали.

Динской район ДТП
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