В Краснодаре сошел с рельсов трамвай
Краснодарский край Оксана Васильченко
В центре Краснодара 26 июня сошел с рельсов трамвай
Это произошло на пересечении улиц Калинина и Кирова. У трамвая с рельсов сошла колесная тележка. В связи с этим движение было затруднено с 8:50 до 10:00, сообщили Юга.ру в пресс-службе КТТУ.
Некоторые вагоны следовали на разворот в сторону улицы Славянской. Сейчас движение трамваев восстановили.
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