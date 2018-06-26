В Краснодаре сошел с рельсов трамвай

В центре Краснодара 26 июня сошел с рельсов трамвай

Это произошло на пересечении улиц Калинина и Кирова. У трамвая с рельсов сошла колесная тележка. В связи с этим движение было затруднено с 8:50 до 10:00, сообщили Юга.ру в пресс-службе КТТУ.

Некоторые вагоны следовали на разворот в сторону улицы Славянской. Сейчас движение трамваев восстановили.