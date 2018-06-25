В Ростове двое детей погибли от теплового удара в закрытой машине

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности

По данным следствия, 23 июня трое детей в возрасте 13, трех и полутора лет остались без присмотра на несколько часов. Когда родители вернулись, они обнаружили двух младших детей мертвыми в салоне закрытой машины, припаркованной во дворе дома. В это время третий ребенок спал в доме.

Следователи осмотрели место происшествия и тела погибших и не обнаружили телесных повреждений. Предположительной причиной смерти назвали перегрев организма. Назначен ряд экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Дети Преступления против детей Ростов-на-Дону Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре к 1 сентября сделают ремонт в 33 школах
В Ростове двое детей погибли от теплового удара в закрытой машине
В Сочи приехали 27 родственников вратаря сборной Австралии
В Туапсе внедорожник наехал на женщину с ребенком
В Краснодаре временно изменят маршруты троллейбусов № 7 и трамваев № 5
Газинский попал в стартовый состав сборной России на матч с Уругваем

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале