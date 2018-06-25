В Ростове двое детей погибли от теплового удара в закрытой машине

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности

По данным следствия, 23 июня трое детей в возрасте 13, трех и полутора лет остались без присмотра на несколько часов. Когда родители вернулись, они обнаружили двух младших детей мертвыми в салоне закрытой машины, припаркованной во дворе дома. В это время третий ребенок спал в доме.

Следователи осмотрели место происшествия и тела погибших и не обнаружили телесных повреждений. Предположительной причиной смерти назвали перегрев организма. Назначен ряд экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).