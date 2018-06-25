Кадыров предложил на должность премьера Чечни кандидатуру мэра Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 июня назвал имя кандидата на должность председателя правительства республики

«Мною принято решение представить парламенту Чечни кандидатуру мэра Грозного Муслима Хучиева для дачи согласия при назначении председателем правительства», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Первым вице-премьером он предложил сделать председателя счетной палаты республики Ису Тумхаджиева.

Как сообщали Юга.ру, президент России Владимир Путин 22 июня подписал указ о назначении премьера Чечни Абубакара Эдельгериева своим советником.