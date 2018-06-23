Предприятия общепита Сочи во время ЧМ загружены на 95%, отели — до 100%

В период чемпионата мира по футболу предприятия общественного питания и гостиничный фонд Сочи испытывают пиковые нагрузки

По данным туроператоров и средств размещения, средняя загрузка номерного фонда в городе в период проведения мундиаля составляет 97%, в дни матчей достигает 100%. По данным городского управления потребительского рынка и услуг, загрузка заведений общепита в Сочи достигает 95% — это на 15% выше обычного показателя для первого месяца лета.

По словам начальника управления Андрея Никончука, чтобы справиться с возросшей нагрузкой, дополнительно привлечено 11 тыс. человек персонала. Он рассказал, что сети общепита и торговли провели серьезную подготовку, в том числе касаемо преодолении языкового барьера. Также были определены гостевые маршруты, охватившие 63 улицы курорты. Количество посадочных мест в заведениях, расположенных здесь, — более 11 тысяч.

Особое внимание уделено зоне вокруг стадиона «Фишт», на котором проводят матчи мундиаля. Здесь все заведения предлагают меню на пяти языках: русском, английском, немецком, испанском и французском. Также представлены кулинарные спецпредложения, которые знакомят гостей с традиционной местной кухней. В меню — борщ, морепродукты, шашлык, а также казачьи бургеры и футбольные вареники.

Предприятия, специализирующиеся на продаже пива, в связи с повышенным спросом перешли на круглосуточный режим работы. С 15 по 20 июня продажи напитка составили 3290 тонн.

«Чемпионат мира по футболу — огромный экзамен для потребительской сферы Сочи. Такого количества иностранных гостей наши предприятия не обслуживали с 2014 года. Сейчас отрасль работает без сбоев и нареканий», — отметил Никончук.

В дни проведения ЧМ-2018 Сочи рассчитывает принять около 1 млн гостей, сообщили в пресс-службе краевой администрации.