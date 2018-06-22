Мутко поручил регионам СКФО до октября сформировать нацпроекты

Вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко поручил руководству регионов Северного Кавказа к октябрю подготовить планируемые к реализации национальные проекты

Об этом речь шла на совещании по вопросу реализации госпрограммы развития СКФО до 2025 года, которое прошло в Ессентуках.

Мутко отметил, что накануне состоялось первое заседание комиссии по формированию бюджета.

«Хочу, чтобы мы сразу начали эту работу. Особенности бюджетного цикла заключаются в том, что в соответствии с указом президента определены национальные цели и будут формироваться национальные проекты. В СКФО процесс пройдет в рамках программы, и до октября мы должны сформировать национальные проекты с соответствующими целям и задачам», — цитирует вице-премьера «Интерфакс».

Мутко подчеркнул, что в соответствии с документами правительства у Северного Кавказа особый статус, есть десятки соответствующих решений, которые говорят о приоритетности развитии региона.

«О приоритетности региона говорят задачи социально-экономической сферы, которые мы должны решать в рамках государственных программ и расставлять соответствующие приоритеты. Нам нужно чтобы сразу разработчики этих национальных программ и проектов понимали, что это должно быть перенесено на национальный проект, чтобы потом не получилось так, что нам придется корректировать эти программы, проекты», — уточнил он.

Он также подчеркнул, что необходимо сплотить ведомства для целостного развития региона. Мутко отметил, что Минкавказа занималось преимущественно вопросами экономического развития, а работа по другим направлениям «сводится к нулю».

Он также пообещал в ближайшее время побывать в каждом регионе СКФО и изучить все вопросы этих регионов, передает РИА Новости.

Как сообщали Юга.ру, это была первая рабочая поездка Виталия Мутко в новой должности.