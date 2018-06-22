В Крыму за год в два раза увеличились продажи новостроек — аналитики

В Крыму в 2017 году продажи жилья по договорам долевого участия выросли почти в два раза по сравнению с показателями за предыдущий год

Такие данные предоставили аналитики ФРК «Этажи-Кубань». В сводках Росреестра зафиксированы 3 тыс. 671 договоров долевого участия. По информации специалистов, в 2018 году вероятен еще более существенный рост. За первый квартал в республике заключили более 1 тыс. сделок с новостройками.

Руководитель «Этажи-Кубань» Вадим Камалов рассказал порталу Юга.ру, что это не взрывной, а отложенный спрос.

«В течение нескольких лет был "блэкаут" по сделкам на полуострове. Нужно было выжидать три года, чтобы рынок очистился, чтобы прошла исковая давность и граждане одной страны не могли подавать в суд на граждан другой по поддельным документам на недвижимость. А таких ситуаций было много: человек покупает квартиру или участок в Крыму, но к нему приходят со свидетельством о праве собственности, угрожают, требуют денег. Фактически, лишь в этом года отрасль окончательно перешла на российские рельсы в части законодательного регулирования. Мораторий снят, и нынешний высокий спрос — результат долгого ожидания покупателей», — пояснил он.

По мнению Камалова, рынок может скоро насытиться. Он отметил, что скоро спрос выровняется и станет таким же, как в Сочи, Анапе и в других курортных городах.

«Спрос может быть сезонным: многие граждане понимают, что жить на побережье хорошо только в теплое время года, а зимой там шторма, ветра — достаточно некомфортно. Если говорить о диспропорции на крымском рынке новостроек, то ее не будет: спрос не превысит предложение», — пояснил глава компании.

Он отметил, что местные девелоперы уже достаточно активно строят, особенно в Симферополе и Севастополе.

«Да, крупные системные игроки пока не идут на полуостров. Ориентироваться на спрос со стороны приезжих не очень правильно с точки зрения бизнеса. Застройщики начнут активнее заходить в Крым, когда уровень жизни населения полуострова сравняется с остальной Россией, а пока он существенно ниже», — добавил Камалов.

По последним данным, средняя стоимость 1 кв. метра в Крыму достигает 110-115 тыс. рублей. К концу года эта цифра может увеличиться на 10-15%.