Эмин Агаларов весь гонорар от концерта в Майкопе направил школе-интернату для детей-инвалидов

Популярный артист и бизнесмен, первого вице-президент «Крокус Групп» Эмин Агаларов 21 июня дал благотворительный концерт в Майкопе

Весь гонорар, около 1 млн рублей, певец планирует перечислить ребят из Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с нарушением слуха и зрения.

Об этом Эмин Агаларов сообщил в ходе концерта, обращаясь к зрителям. Группа ребят из школы-интерната была приглашена на концерт. Перед выступлением певец пообещался с ними, оценил их вокальные данные. Он также поблагодарил главу Адыгеи Мурата Кумпилова за внимание, высокую оценку его творчества и присвоение почетного звания «Заслуженный артист Адыгеи».

«Благодарю главу республики за оказанную честь, всех наших зрителей, которые так тепло принимали и подарили нам столько эмоций, конечно, замечательных ребят из Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с нарушением слуха и зрения. Вы сегодня очень тронули меня, и наш концерт просто не мог не стать благотворительным», — отметил Эмин Агаларов.

В диалоге о творчестве Эмин Агаларов отметил, что эталоном артиста, путеводной звездой в жизни для него был и остается Муслим Магомаев. В свою очередь Глава РА отметил, что в Адыгее с большим почтением относятся к творчеству знаменитого Муслима Магомаева, чья мама Айшет Кинжалова родилась в ауле Шенджий Тахтамукайского района Адыгеи.

«Когда я записываю или выпускаю ту или иную песню или мне нужно принять важное творческое решение, я всегда задумываюсь, как поступил бы он. И решение сразу становится очевидным. Я очень рад, что в Республике Адыгея к нему такое трепетное отношение», — отметил Эмин Агаларов.