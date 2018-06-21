В Минтруде опровергли введение единого прожиточного минимума пенсионера

Министерство труда и социальной защиты РФ заявило, что не планирует устанавливать единый прожиточный минимум пенсионера для всей страны

Как сообщали Юга.ру, ранее появилась информация, что ведомство разработало и разместило на портале нормативных правовых актов соответствующий законопроект.

«Минтруд России предлагает установить не единый прожиточный минимум пенсионера, а единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ», — говорится в сообщении на сайте Минтруда.

В ведомстве пояснили, что, действительно, разместили на сайте для обсуждения проектов нормативных правовых актов уведомление о подготовке соответствующего законопроекта.

«Изменения в законодательстве нужны потому, что ПМП в регионах необоснованно занижают и завышают. Минтруд предлагает установить единый принцип установления ПМП в регионах и для России в целом — в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года. Единый подход исключит возможные занижения и завышения ПМП», — уточнили в пресс-службе министерства.

При этом в Минтруде подчеркивают, что если такой закон будет принят, доходы пенсионеров не уменьшатся — в законодательстве прописана сохранная норма, предусматривающая то, что при пересмотре доплат к пенсии в связи с изменением ПМП общая сумма не может быть меньше той, что была в прошлом году.