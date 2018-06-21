В Крымске направили в суд дело о покушении на убийство девочки и ее матери

В Крымске завершили расследование дела в отношении мужчины, покушавшегося на убийство жены и дочери

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина был вменяем, отдавал отчет своим действиям и руководил ими.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, семья из мужчины, его жены и дочери недавно переехала в Краснодарский край. Супруги жили отдельно из-за конфликтов. Вечером 2 апреля мужчина приехал в Крымск в дом своего тестя и собирался увезти дочь и жену в Краснодар. Он угрожал тестю ножом, поссорился с супругой и ранил в живот туристическим ножом дочь. После он нанес несколько ударов жене. Родственники пострадавших вызвали полицию. Злоумышленника задержали, а женщине и девочке оказали помощь.