В Ростовской области девятилетняя девочка утонула в бассейне

В Цимлянске Ростовской области девятилетняя девочка утонула в крытом бассейне

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, 19 июня во время обучения плаванию в одном из крытых бассейнов Цимлянска 9-летняя девочка, оставшись без наблюдения тренера, ушла под воду.

Ее вытащили из воды, девочке была оказана первая медицинская помощь. Но прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.

Возбуждено уголовное дело по признакам пч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).