Минфин собирается лишить россиян компенсаций за жилье, уничтоженное стихией

Министерство финансов России предлагает лишить граждан права на бесплатную компенсацию за жилье, которого они лишись из-за чрезвычайных ситуаций

Минфин подготовил поправки к законопроекту о страховании, согласно которым жители России не смогут бесплатно получить компенсацию за жилье, утраченное при пожаре, наводнении или другом стихийном бедствии, если недвижимость не была застрахована.

По данным «Ведомостей», власти ищут способ обязать граждан страховать жилье от ЧС с 2015 года. Тогда приняли в первом чтении законопроект о добровольном страховании жилья от ущерба или утраты в стихийном бедствии. Сейчас в стране застраховано 5% жилья.

Если поправки одобрят, граждане взамен утраченного жилья смогут получить недвижимость только по договору социального найма, при условии, что у пострадавшего нет другого благоустроенного жилого помещения и он признан малоимущим.

Авторы инициативы предлагают компенсировать потерянное застрахованное жилье либо деньгами, либо новым местом жительства, включенным в жилищный фонд региона. Если жилое помещение пострадало, но не было утрачено, полагается компенсация от страховщика и выплата от власти. Планируется, что обязательный минимум выплаты от страховщиков составит не менее 300 тыс. рублей.

По действующему законодательству, взамен жилья, утраченного в результате стихийных бедствий, выделяют новое жилое помещение в собственность.