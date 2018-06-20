Чеченский курорт «Ведучи» откроет первый летний сезон

24 июня всесезонный туристический комплекс «Ведучи» в Итум-Калинском районе Чечни откроет свой первый летний сезон

На площадке курорта будут работать конный куб, страйкбол, прокат квадроциклов и горных велосипедов, детский бассейн, тир, кинотеатр, а также экскурсионное бюро, где гости смогут приобрести туристическую поездку с гидом на квадроциклах или джипах к историческим достопримечательностям республики. Также можно будет совершить подъем на кресельной канатке и полюбоваться видами хребта Данедук. Стоимость взрослого ски-пасса — 400 рублей, детский — 200 рублей.

Для проживания откроются хостел и гостиничный комплекс «Эдельвейс», включающий ресторан, караоке-бары, развлекательно-оздоровительную зону с бассейном, сауной и хамамом.

На курорте предусмотрены скидки для льготных категорий граждан, сообщили в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Как сообщали Юга.ру, «Ведучи» был запущен как горнолыжный курорт в январе. Развитие курорта, который займет порядка 1500 гектаров, планируется осуществлять в три этапа.