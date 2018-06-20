В Адыгее на средства резервного президентского фонда отремонтируют районную больницу

Адыгея

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В Шовгеновском районе Адыгеи до конца лета капитально отремонтируют центральную районную больницу в ауле Хакуринохабль

Ремонт данного лечебного учреждения ведется за счет средств резервного фонда президента РФ. Общая сумма средств, выделенных на объект, составила свыше 11,2 млн рублей.

В ходе посещения больницы глава республики ознакомился с ходом ремонта. На сегодняшний день в основном завершены работы в отделениях больницы (заменены оконные блоки и инженерные сети, проведены внутренние отделочные работы). Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообщался с руководством лечебного учреждения и подрядной организации. Их внимание было обращено на качество и сроки ремонтных работ.

«Важно, чтобы все средства, выделенные на больницу, были эффективно освоены. Пациенты должны находиться в комфортных условиях и получать качественную медицинскую помощь. Вместе с тем и условия работы медицинского персонала также должны соответствовать всем существующим нормам и требованиям», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Здравоохранение Мурат Кумпилов
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