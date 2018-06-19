На Кубани на благоустройство парков и скверов направят 1,3 млрд рублей

В Краснодарском крае муниципалитетам выделят 1,3 млрд рублей на благоустройство парков и общественных территорий

Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Поддержку получит 41 населенный пункт. Деньги выделят для софинансирования муниципальных программ по благоустройству общественных территорий.

Еще 160 млн рублей выделят из местных бюджетов. Также Кореновск и Тихорецк получат 25,5 млн рублей на реконструкцию парков.

Таким образом, всего на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» край выделит около 1,5 млрд рублей. На эти деньги приведут в порядок 92 дворов и общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.