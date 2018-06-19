В одном из районов Адыгеи избрали нового главу администрации

Экс-главу Шовгеновского района Адыгеи Аслана Меретукова сменил Рашид Аутлев, ранее возглавлявший администрацию Хакуринохабльского сельского поселения

Выборы прошли 15 июня в ходе заседания районного Совета народных депутатов. 19 июня состоялось официальное вступление в должность главы района.

В церемонии инаугурации принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он обозначил ряд стратегических направлений, которым предстоит уделить внимание новому руководству территории.

«Главе района в ближайшем будущем необходимо уделить внимание развитию экономики, форсировать наиболее важные и перспективные ее направления. Нужно создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций, формирования инвестиционных площадок, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

В числе предстоящих задач, которым необходимо уделять постоянное внимание, — повышение качества жизни населения, демографическая политика, грамотный подбор муниципальных кадров и поддержка гражданских инициатив. Также отмечена важность участия в госпрограммах, поддержки малого и среднего бизнеса, вовлечения граждан в созидательные процессы, улучшения санитарного состояния населенных пунктов и развития здравоохранения, социальной, образовательной, культурной и спортивной сферы.

Вместе с тем глава республики обозначил, что руководство района всегда может рассчитывать на поддержку конструктивных инициатив со стороны кабинета министров.

Мурат Кумпилов также поблагодарил экс-главу района Аслана Меретукова за личный вклад в развитие муниципального образования и вручил ему медаль «Слава Адыгеи».