В Адыгее прогнозируют высокий урожай озимого ячменя

В 2018 году уборка озимых зерновых началась на две недели раньше средних многолетних сроков в соответствии со сложившимися агроклиматическими условиями

Погодные условия также благоприятно отразились на урожайности озимых зерновых.

Как уточнили в министерстве сельского хозяйства Адыгеи, озимый ячмень убрали уже на 70% посевной площади, намолочено 31 тыс. тонн ячменя при средней урожайности 43,9 ц/ га.

Всего предстоит убрать озимые культуры на площади около 100 тыс. га, что на 9,5 тыс. га выше уровня прошлого года. Главная зерновая культура — озимая пшеница, площадь посевов которой составляет 87,4 тыс. га.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил надежду на то, что созданные и внедренные в производство новые высокоурожайные сорта, комплексные меры по подготовке и проведению жатвы позволят получить хороший урожай озимых зерновых.

Удельный вес площадей засеваемых элитными семенами в общей площади составляет до 17% при научно рекомендованной норме 15%.

Под урожай 2018 года засеяно 140 тонн оригинальных семян озимой пшеницы на площади 1,4 тыс. га в 39 хозяйствах республики. За счет внедрения новых сортов достигается увеличение урожайности на 15-20%.



