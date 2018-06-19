Вице-премьером Ставрополья назначили бывшего заместителя губернатора Севастополя

Ставропольский край

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В Ставропольском крае новым вице-премьером назначили Вячеслава Гладкова

Нового зампредседателя регионального правительства представил губернатор Владимир Владимиров на совещании руководителей органов краевой исполнительной власти.

Ранее Вячеслав Гладков был заместителем губернатора — председателя правительства Севастополя. До этого он более 16 лет работал в администрации Заречного Пензенской области, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

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