Вице-премьером Ставрополья назначили бывшего заместителя губернатора Севастополя
Ставропольский край Оксана Васильченко
В Ставропольском крае новым вице-премьером назначили Вячеслава Гладкова
Нового зампредседателя регионального правительства представил губернатор Владимир Владимиров на совещании руководителей органов краевой исполнительной власти.
Ранее Вячеслав Гладков был заместителем губернатора — председателя правительства Севастополя. До этого он более 16 лет работал в администрации Заречного Пензенской области, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.
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