В горах Крыма турист нашел потерявшегося 11-летнего ребенка

В горах Крыма 18 июня нашли ребенка, которого потеряли родители

В 18:10 к спасателям обратился мужчина. Он рассказал, что гулял с женой и тремя детьми на плато Ай-Петри. На обратном пути мужчина потерял 11-летнего ребенка из виду.

На место выехали спасатели. Через некоторое время ребенка нашли в районе водопада Учан-Су. Его встретил другой турист, который оперативно сообщил о местонахождении потерявшегося.

Спасатели вместе с родителями мальчика прибыли к месту. Ребенок в медицинской помощи не нуждался, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.