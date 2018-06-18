Власти Кубани решили помочь развитию судоремонтной отрасли в регионе

В Краснодарском крае разработают дорожную карту по развитию судоремонтной отрасли

Об этом сообщил руководитель краевого департамент промышленной политики Иван Куликов на заседании краевого совета по морской деятельности в Новороссийске.

По словам Куликова, специалисты департамента разработают документ в течение месяца. Он будет включать мероприятия по развитию судоремонтных мощностей и береговой инфраструктуры, а также решение кадрового вопроса.

На территории Кубани работают более 13 предприятий по судостроению и судоремонту. Они оказывают услуги по ремонту судовых корпусов, винто-рулевых комплексов, дизельных установок и двигателей, производят буксиры, строят деревянные суда и изготавливают спасательные средства, сообщили в пресс-службе краевой администрации.