Власти Кубани решили помочь развитию судоремонтной отрасли в регионе

Краснодарский край

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В Краснодарском крае разработают дорожную карту по развитию судоремонтной отрасли

Об этом сообщил руководитель краевого департамент промышленной политики Иван Куликов на заседании краевого совета по морской деятельности в Новороссийске.

По словам Куликова, специалисты департамента разработают документ в течение месяца. Он будет включать мероприятия по развитию судоремонтных мощностей и береговой инфраструктуры, а также решение кадрового вопроса.

На территории Кубани работают более 13 предприятий по судостроению и судоремонту. Они оказывают услуги по ремонту судовых корпусов, винто-рулевых комплексов, дизельных установок и двигателей, производят буксиры, строят деревянные суда и изготавливают спасательные средства, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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