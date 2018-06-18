На Дону на спартакиаду для чиновников выделили 3,5 млн рублей

На проведение спартакиады для работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области выделили 3,5 млн рублей из областного бюджета

Согласно документу на сайте госзакупок, объявлен открытый конкурс стоимостью 3,5 млн рублей.

«Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области» ищет подрядчика, который проведет спартакиаду для работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области.

В рамках контракта исполнитель должен придумать художественную концепцию мероприятия, написать сценарий, скоординировать работу творческо-постановочной группы, обеспечить выступления коллективов общей численностью 300 человек, предоставить объемную декорацию, обеспечить видеосъемку и работу техников, операторов, режиссера трансляции.