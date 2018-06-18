В Адыгее 2,5 тыс. абонентов планируется отключить от газоснабжения из-за долгов

В Адыгее ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» с начала года приостановило газоснабжение почти 700 злостных неплательщиков. В списках на отключение значатся еще около 5 тыс. адресов

По словам собеседника, на начало июня из 160 тыс. абонентов количество злостных неплательщиков составляет чуть меньше 9 тыс. человек: эти потребители газа не платили по счетам более двух месяцев. Общая сумма просроченной задолженности превышает 380 млн рублей.

«Мы постоянно анализируем, с чем связано возникновение крупных долгов у наших абонентов, предлагаем различные способы ликвидации задолженности. Значительная часть должников попадает в проблемную категорию попросту потому, что не знает ни своих прав, ни своих обязанностей, и не особо стремится восполнить информационный пробел. Например, стабильно возникают сложные ситуации, связанные с переводом абонента на норматив из-за пропуска срока поверки счетчика или отсутствия показаний за какой-то период. Есть ситуации, когда граждане действительно попадают в тяжелую жизненную ситуацию и обращаются к нам с просьбой о рассрочке платежей. Но очень значительной остается доля "состоятельных неплательщиков" — владельцев обширных домовладений, которые считают, что российское законодательство на них не распространяется», — прокомментировал структуру дебиторской задолженности заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» по работе с населением Петр Дегтярев.

2450 неплательщиков, то есть половина от общего количества должников, имеют домовладения площадью более 100 кв. метров и суммарно задолжали газовикам более 131 млн рублей. ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» намерено приостановить газоснабжение данного сегмента должников в первую очередь, сообщили в пресс-службе компании.